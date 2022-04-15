Экс-глава Миндортранса Татарстана Ленар Сафин заработал за 2021 год 5,7 млн рублей

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Ленар Сафин, который является кандидатом на должность ректора КФУ, заработал за 2021 год 5,7 млн рублей. Также он владеет земельным участком, жилым домом и квартирой. Еще один дом находится на стадии строительства.

Согласно документу, опубликованному на сайте Совфеда, доход супруги Сафина по итогам прошлого года составил 3 млн рублей. В ее собственности также находятся два земельных участка и два жилых дома, квартира и нежилое помещение.

Фото: realnoevremya.ru

Также у супруги Сафина есть Land Rover Range Rover. У сенатора — моторное судно, прицеп к легковым автомобилям и снегоход.

В марте Наблюдательный совет КФУ рассмотрел кандидатуру Сафина на должность ректора вуза. Он выпускник его юридического факультета. С 2010 по 2020 год Сафин занимал должность министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

Также сегодня стали известны сведения о доходах ряда российских чиновников. Например, наибольший заработок отмечен у министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова — за прошлый год он заработал 704,6 млн рублей. А доходы президента страны Владимира Путина составили 10,2 млн рублей.

Диана Жиленкова