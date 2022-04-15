В Татарстане на проведение конкурса «Врач года — «Ак чәчәкләр» выделят 2,5 млн рублей
В Татарстане на организацию и проведение республиканского конкурса «Врач года — «Ак чәчәкләр» выделят 2,5 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает Минздрав республики, источником финансирования — бюджет Татарстана. Подрядчику понадобится предоставить концертный зал с подходящим звуковым и световым оборудованием для проведения репетиций и концерта, подготовить декорации, оформить сцену спецэффектами, разработать концертную программу. Кроме того, потребуется подготовить полиграфическую продукцию и документальный фильм и видеоролики о номинантах конкурса.
Заявки принимаются до 25 апреля. Срок выполнения работ указан с момента заключения контракта и до 27 июня 2022 года. Само мероприятие состоится 17 июня.
В октябре прошлого года сообщалось, что в Татарстане планируют провести международную конференцию по мировым стандартам качества за 7,03 млн рублей. Заказчиком выступал Минздрав республики.
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