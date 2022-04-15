В Татарстане на проведение конкурса «Врач года — «Ак чәчәкләр» выделят 2,5 млн рублей

В Татарстане на организацию и проведение республиканского конкурса «Врач года — «Ак чәчәкләр» выделят 2,5 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.



Заказчиком выступает Минздрав республики, источником финансирования — бюджет Татарстана. Подрядчику понадобится предоставить концертный зал с подходящим звуковым и световым оборудованием для проведения репетиций и концерта, подготовить декорации, оформить сцену спецэффектами, разработать концертную программу. Кроме того, потребуется подготовить полиграфическую продукцию и документальный фильм и видеоролики о номинантах конкурса.

Заявки принимаются до 25 апреля. Срок выполнения работ указан с момента заключения контракта и до 27 июня 2022 года. Само мероприятие состоится 17 июня.

Фото: Максим Платонов

В октябре прошлого года сообщалось, что в Татарстане планируют провести международную конференцию по мировым стандартам качества за 7,03 млн рублей. Заказчиком выступал Минздрав республики.

Дарья Акимова