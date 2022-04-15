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Гидрометцентр Татарстана зафиксировал повышенную концентрацию аммиака в Авиастроительном районе Казани

15:34, 15.04.2022
Гидрометцентр Татарстана зафиксировал повышенную концентрацию аммиака в Авиастроительном районе Казани
Фото: скриншот tatarmeteo.ru

В Авиастроительном районе Казани зарегистрировали превышение предельно допустимой концентрации аммиака. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Гидрометцентра Татарстана.

Повышенную концентрацию аммиака зафиксировал пункт наблюдения №9, расположенный на пересечение улиц Побежимова и Ленинградской. Она составила 0,24 мг/кубометр при ПДК в 0,2 мг/кубометр.

скриншот tatarmeteo.ru

Данные мониторинга опубликованы за период наблюдения с 13.00 14 апреля по 07.00 15 апреля.

В столице Татарстана установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них располагаются в непосредственной близости к крупным автодорожным магистралям города. Подробнее — в расследовании «Реального времени».

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан

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