Сбер обнулил комиссию за зачисление зарплаты

В целях поддержки бизнеса Сбер запустил специальную акцию по зачислению заработной платы без комиссии. Акция действует до конца года для корпоративных клиентов, которые заключат с банком зарплатный договор до 31 июля 2022 года.



Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского Банка Сбербанка:

Зарплатный проект Сбербанка удобен и выгоден как для сотрудников организаций, так и для работодателя. Предприятие может направлять реестры на зачисление заработной платы удаленно, без посещения бухгалтером офиса банка, и зачислять заработную плату в самые короткие сроки. Предусмотрены также выгодные условия по другим банковским продуктам и круглосуточная консультационная поддержка работодателя.

Мы предлагаем клиентам собственные меры поддержки, от финансовых инструментов и различных сервисов до консультаций. Наши продукты всегда ориентированы на пользу и удобство для клиентов. Новая акция — это наш очередной шаг в этом направлении. По условиям выплачивать заработную плату можно абсолютно бесплатно. Так что сейчас лучшее время для того, чтобы подключить зарплатный проект.

Чтобы принять участие в акции, необходимо до 31 июля 2022 года оставить заявку в личном кабинете СберБизнес. Регистрация осуществляется мгновенно. Льготные условия будут действовать со следующего дня после подачи заявки и до 31 декабря 2022 года.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО "Сбербанк"