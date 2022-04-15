Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Президент России Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

— Помимо актуальных текущих вопросов в плановом порядке была рассмотрена концепция гуманитарной политики России. Президент пару слов на этот счет сказал, — отметил Песков.

Пресс-секретарь добавил, что участие в совещании принимали все постоянные члены Совбеза. После него у президента также запланирован ряд внутренних встреч и совещаний непубличного характера.

Фото: realnoevremya.ru

12 апреля Владимир Путин заявил, что Россия не собирается изолироваться, как и ее нельзя изолировать в современном мире. По его словам, страна готова сотрудничать со всеми своими партнерами, которые хотят взаимодействовать с нею.



Максим Кокунин