Татарстан потратит на ремонт эколого-аналитического судна «Фламинго» 6 млн рублей

Фото: пресс-служба Минэкологии Татарстана (архив)

На ремонт эколого-аналитического судно-носителя «Фламинго» потратят ровно 6 млн рублей, средства выделят из бюджета Татарстана, согласно информации на сайте госзакупок.

Заказчик — ГБУ «НПО Геоцентр Татарстана». Подрядчик должен оказать услуги по ремонту и техническому обслуживанию судов и лодок. Подать заявку можно до 22 апреля, итоги подведут 26 апреля. Работу требуется выполнить до 15 июля этого года.

От исполнителя требуется провести работы в месте базирования судна (затон АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького») либо на производственной площадке, которую он выберет сам.

Фото: пресс-служба Минэкологии Татарстана (архив)

Судно «Фламинго» используется для изучения качества воды и влияния затонувших судов на экосистему водных объектов. Оно позволяет мониторить и контролировать качество воды в непрерывном режиме, в том числе следить за показателями содержания органических веществ, нефтепродуктов и тяжелых металлов в водоемах республики.

Маргарита Головатенко