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В Альметьевске восстановили холодное водоснабжение, нарушенное из-за аварии

22:36, 06.04.2022
В Альметьевске восстановили холодное водоснабжение, нарушенное из-за аварии
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В нескольких районах Альметьевска восстановили холодное водоснабжение. Об этом сообщил мэр города Тимур Нагуманов в своем Telegram-канале.

Авария произошла сегодня днем. Без холодной воды остались 35 тысяч горожан. По данным ГУ МЧС России по Татарстану, под отключение попали 135 многоквартирных и 4 890 частных жилых домов, а также пять школ и девять детских садов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Холодную воду отключили в микрорайонах 1, 2, 3, 3В и 4В, «Западные Ворота», «Яшьлек», «Алсу», «Приозерный», «Агропоселок», «Бигашево», «Калейкино», «Красноармейка», улица Репина. Восстановительные работы планировалось завершить к 20.00 мск.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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