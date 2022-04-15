Корабли НАТО вошли в Балтийское море

Фото: wikipedia.org / Paul Farley

Корабли первой постоянной морской группы вошли в Балтийское море для участия в учениях с соседними странами-союзниками и государствами-партнерами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на портал телерадиовещания ERR.



В Балтийское море вошла часть кораблей постоянной морской группы быстрого реагирования НАТО SNMG1. Оставшиеся корабли прибудут в пятницу в круизный терминал Таллинского порта. В качестве первостепенной задачи отмечается демонстрация присутствия союзников в регионе Балтийского моря и учения с эстонским военно-морским флотом.

Фото: wikipedia.org

Замсекретаря Совета безопасности России Михаил Попов говорил, что боевые корабли США не вернутся в Черное море до полного устранения минной опасности, которую создали в регионе Вооруженные силы Украины. Так он объяснил заявление Пентагона об уходе военных кораблей США из Черного моря.

Маргарита Головатенко