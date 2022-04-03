В Совбезе России считают, что США не вернутся в Черное море до устранения минной опасности

Боевые корабли США не вернутся в Черное море до полного устранения минной опасности, которую создали в регионе Вооруженные силы Украины. Об этом заявил замсекретаря Совета безопасности России Михаил Попов в интервью газете «Комсомольская правда».

Так он объяснил заявление Пентагона об уходе военных кораблей США из Черного моря. Он назвал отговоркой слова американской стороны о нежелании нагнетать напряженность в регионе в ходе российской специальной военной операции.

По словам Попова, Украина не может сама обезвредить дрейфующие в Черном море свои же мины. Она перекладывает по умолчанию эту задачу на НАТО.



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На этой неделе Министерство обороны России опровергло заявления президента Украины Владимира Зеленского о якобы минировании российскими военными Черного моря. С 25 февраля по 4 марта в Черном и Азовском морях военно-морские силы Украины выставили около 420 морских якорных мин, отметили в ведомстве. Там подчеркнули, что никто не знает, где дрейфуют мины, они представляют опасность транспортным и грузовым судам всех причерноморских стран.



Татьяна Леухина