В униклинике КФУ прооперировали женщину из ДНР
В университетской клинике КФУ успешно прооперировали жительницу ДНР. Обострение мочекаменной болезни у нее произошло на фоне длительного нахождения в подвале при низких температурных показателях.
Доступа к профессиональной медицинской помощи в родном селе Степное у женщины не было, купировать боль приходилось лекарствами. В Казань она прибыла в составе группы эвакуированных, уже здесь женщине вызвали скорую помощь, сообщается на сайте КФУ.
— Она поступила с почечной коликой в состоянии средней степени тяжести (обострение мочекаменной болезни). Состоялась трансуретральная уретеролитотрипсия. Операция была проведена эндоскопически, — заявил врач-уролог униклиники Евгений Козихин.
На прошлой неделе в вузе сообщали, что собрали уже 250 кг вещей, книг, игрушек, предметов первой необходимости, продуктов долгого хранения, средств личной гигиены. Сбор гуманитарной помощи решили продлить до 15 мая.
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