В России поступило более 600 тысяч заявок на догазификацию

В России поступило порядка 612 тысяч заявок на догазификацию, заключено 209 тысяч договоров. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.

Он напомнил, что общий потенциал подразумевает около 2,2 млн домовладений. В связи с этим нужно работать над увеличением числа новых заявок, а также разъяснять жителям страны порядок работ по подключению участка к газопроводу, чтобы этот процесс не затягивался, сообщается на сайте правительства РФ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Несколько дней назад стало известно, что в этом году в Татарстане планируется бесплатно газифицировать 8,5 тысячи домов. Объем финансовых средств, необходимых для реализации программы, оценили в более 3,9 млрд рублей.

В декабре сообщалось, что в РТ поступило более 6,5 тысячи заявок на догазификацию. На реализацию программы направили 4 млрд рублей, из которых 1,7 млрд рублей — средства республики и 2,3 млрд — федеральные.

Диана Жиленкова