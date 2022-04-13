В итальянскую виллу зятя строителя космодрома «Восточный» бросили «коктейль Молотова»
Неизвестные бросили «коктейль Молотова» в виллу зятя главы ПСО «Казань» Равиля Зиганшина, российского бизнесмена Тимура Зайнутдинова в городке Кастильончелло в итальянской провинции Ливорно. Об этом пишут местные СМИ.
Татарстанский бизнесмен использовал виллу только в период летнего отпуска. На момент попытки поджога в ней никто не жил.
Ущерб здания оценивается как незначительный. Сейчас карабинеры восстанавливают обстоятельства инцидента по записям с камер видеонаблюдения, передает «РИА Новости».
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