Открылась регистрация на бесплатную онлайн-школу начинающего инвестора

Эксперт инвестиционной компании «АК БАРС Финанс» Дмитрий Набоков подскажет, как выбирать и покупать инвестиционные инструменты, научит диверсифицировать инвестиционный портфель и оптимизировать налоги. Все участники смогут на практике отточить полученные навыки.

Курс состоит из трех занятий. Они будут проходить раз в неделю в 18.00. Регистрация по ссылке (16+).

15 апреля — первые шаги на бирже

21 апреля — акции и облигации, драгоценные металлы, валюта

28 апреля — ПИФ, ETF, собираем портфель

Также можно изучить темы самостоятельно, просмотрев видеоуроки на сайте инвестиционной компании АК БАРС Финанс (16+).

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