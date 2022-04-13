Открылась регистрация на бесплатную онлайн-школу начинающего инвестора
Эксперт инвестиционной компании «АК БАРС Финанс» Дмитрий Набоков подскажет, как выбирать и покупать инвестиционные инструменты, научит диверсифицировать инвестиционный портфель и оптимизировать налоги. Все участники смогут на практике отточить полученные навыки.
Курс состоит из трех занятий. Они будут проходить раз в неделю в 18.00. Регистрация по ссылке (16+).
- 15 апреля — первые шаги на бирже
- 21 апреля — акции и облигации, драгоценные металлы, валюта
- 28 апреля — ПИФ, ETF, собираем портфель
Также можно изучить темы самостоятельно, просмотрев видеоуроки на сайте инвестиционной компании АК БАРС Финанс (16+).
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