Шульгин покинул пост гендиректора Ozon

Александр Шульгин покинул пост гендиректора Ozon и вышел из состава директоров компании из-за персональных санкций. Об этом говорится в сообщении компании.

Шульгина в совете директоров Ozon заменит финансовый директор Игорь Герасимов.

Руководство компанией перейдет к коллегиальному органу управления, в состав которого войдут несколько представителей команды топ-менеджмента Ozon.

Фото: Максим Платонов (архив)

Ozon Holdings PLC и дочерние организации компании не попадали в какие-либо санкционные списки. А в конце марта Минфин США исключил из санкционного списка Ozon Bank.



В октябре прошлого года Ozon открыла фулфилмент-центр в Татарстане. Тогда «Реальному времени» Шульгин рассказал о второй очереди логоцентра, совместных разработках с Иннополисом в области роботизации и многое другое. Все подробности — в материале интернет-газеты.

Татьяна Леухина