США расширили санкции против России

Минфин США расширил санкции против России, включив в санкционный список 21 компанию и 13 физлиц. Об этом сообщает ТАСС.

Под ограничительные меры попали: НИИ «Вектор», АО «Микрон», НИИ Молекулярной электроники, ООО «Фотон Про», ООО «Научно-технический центр Метротек», ООО «Серния Инжиниринг», АО «Т-Платформы».



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В то же время Минфин США исключил из санкционного списка Ozon Bank. Ведомство заявило о готовности вводить санкции против аэрокосмического сектора, производителей электроники и ряда других отраслей российской экономики.

На прошлой неделе США объявили о введении ограничительных мер против 328 депутатов Госдумы, главы Сбербанка Германа Грефа, корпорации «Тактическое ракетное вооружение», ее главы Бориса Обносова и связанных с компанией предприятий.



Татьяна Леухина