В Татарстане в июне пройдет первый в России автотуристический фестиваль

В Татарстане со 2 по 5 июня пройдет первый в России автотуристический фестиваль Vanlifefest. Об этом сообщил исполнительный директор фестиваля Андрей Горностаев.

В мероприятии примут участие автопутешественники, производители автотехники, представители сообществ автопутешественников, российских клубов путешествий из России и стран СНГ. Ожидается около 1,5 тыс. участников и порядка 2-3 тыс. гостей.

Фестиваль планируется провести на территории Болгарского музея — заповедника «Древний Болгар», передает «Интерфакс».

В прошлом году в Казани прошел ретрофестиваль, на котором можно было увидеть около 100 единиц авто- и мототехники. В нем принимали участие мотоклубы со всей России.

Татьяна Леухина