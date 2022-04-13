Транспортная компания Delko помогла нефтехимикам в Татарстане в 4 раза сократить время отправки товара
Проект транспортной компании Delko помог в 4 раза сократить время отправки товара, который производится на «Нижнекамскнефтехиме» (входит в СИБУР) потребителям.
Загрузка продукции в автомобиль на предприятии занимала 12 часов, что не устраивало ни грузоотправителя, ни перевозчика.
«Для того чтобы выяснить, где основная проблема, Delko разработала собственный IT-продукт. Мы выявили закономерности, из-за которых возникали затруднения в разное время и на разных участках. В результате время погрузки было сокращено в 4 раза — с 12 до 3-х часов», — отметил генеральный директор транспортной компании Ришат Шайхулов.
С помощью нового IT-решения был проведен анализ — сколько времени транспортное средство находится в той или иной промышленной зоне предприятия: на контрольно-пропускном и весовом пунктах, в цехе и так далее. Таким образом совместно со специалистами транспортного управления «Нижнекамскнефтехима» были выявлены и устранены «узкие места».
IT-программу транспортная компания планирует использовать и при работе с другими партнерами, заинтересованными в повышении эффективности логистики.
Справка
Delko основана в 2000 году в Набережных Челнах (Республика Татарстан). В 2008-м Delko открыла первое подразделение в Москве. Транспортная компания присутствует в 7 федеральных округах. Delko специализируется на FTL-перевозках (Full Truck Load, полностью загруженный грузовик) по территории России, странам СНГ и на международных направлениях. Клиентский портфель компании составляют крупные федеральные игроки из сфер нефтехимии, сельского хозяйства, розничной торговли, электронной коммерции, производства продуктов питания.
«Нижнекамскнефтехим» ‒ входит в топ-10 мировых производителей синтетических каучуков, является одним из крупнейших в мире производителей синтетического полиизопрена и третьим в мире поставщиком бутиловых каучуков. Предприятие выпускает свыше 700 тысяч тонн каучуков и более 700 тысяч тонн пластиков в год. В ассортименте выпускаемой продукции — более 120 наименований.
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