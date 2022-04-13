Транспортная компания Delko помогла нефтехимикам в Татарстане в 4 раза сократить время отправки товара

Фото: предоставлено пресс-службой Delko

Проект транспортной компании Delko помог в 4 раза сократить время отправки товара, который производится на «Нижнекамскнефтехиме» (входит в СИБУР) потребителям.

Загрузка продукции в автомобиль на предприятии занимала 12 часов, что не устраивало ни грузоотправителя, ни перевозчика.

«Для того чтобы выяснить, где основная проблема, Delko разработала собственный IT-продукт. Мы выявили закономерности, из-за которых возникали затруднения в разное время и на разных участках. В результате время погрузки было сокращено в 4 раза — с 12 до 3-х часов», — отметил генеральный директор транспортной компании Ришат Шайхулов.

С помощью нового IT-решения был проведен анализ — сколько времени транспортное средство находится в той или иной промышленной зоне предприятия: на контрольно-пропускном и весовом пунктах, в цехе и так далее. Таким образом совместно со специалистами транспортного управления «Нижнекамскнефтехима» были выявлены и устранены «узкие места».

IT-программу транспортная компания планирует использовать и при работе с другими партнерами, заинтересованными в повышении эффективности логистики.



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