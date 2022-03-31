Житель Казани перевел мошенникам 725 тысяч рублей, поверив, что на него оформляют кредит

Житель Казани перевел мошенникам 725 тысяч рублей, поверив, что на него оформляют кредит. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Потерпевший рассказал, что с ним связался незнакомец и представился сотрудником службы безопасности банка. Тот заявил, что на мужчину оформляется кредит, также идет операция по снятию денег. Эти действия якобы совершали мошенники, и чтобы их отменить, необходимо следовать определенным указаниям.

Фото: Максим Платонов (архив)

Сначала со счета потерпевшего списались 70 тысяч рублей, затем мужчина перевел злоумышленникам еще 655 тысяч рублей. Только потом заявитель сам позвонил в банк, где он узнал, что его обманули.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Сотрудники полиции устанавливают лица, которые причастны к совершению преступления.

На этой неделе сообщалось, что жительница Набережных Челнов отдала мошенникам 200 тысяч рублей, поверив, что ее сестра попала в ДТП. Возбуждено уголовное дело.



Диана Жиленкова