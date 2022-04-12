Кудрин сообщил, что снижение ВВП в 2022 году составит более 10%

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин сообщил, что на данный момент официальный прогноз снижения ВВП в 2022 году составляет более 10%. Об этом пишет ТАСС.

— Сейчас Минфин и Минэкономразвития оценивают снижение ВВП в этом году, — сказал он.



По словам Кудрина, Федеральный бюджет окажет необходимую помощь всем регионам. Он отметил, что Минфин в связи с этим уже проводит перераспределение расходов внутри бюджета.

— Снижение ВВП повлияет на бюджеты России, на доходы бюджетов, а также на выполнение законов о бюджете, которые приняты во всех субъектах страны, — подчеркнул глава Счетной палаты.

Фото: wikipedia.org

11 апреля глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что Россия располагает достаточным объемом резервов в золоте и юанях, несмотря на заморозку странами Запада резервов в своих валютах. По ее словам, в этом году ЦБ будет проводить политику, направленную на защиту экономики и финансовой системы, доходов и сбережений населения от санкций, что может вызвать снижение ВВП.

Максим Кокунин