СИБУР запустил свою первую солнечную электростанцию

Фото: СИБУР

Башкирский производитель терефталевой кислоты и полиэтилентерефталата ПОЛИЭФ стал первым предприятием СИБУРа, запустившим в опытно-промышленную эксплуатацию солнечную электростанцию (СЭС).

Символический старт работе СЭС был дан во время начавшегося сегодня экологического форума в Уфе. В церемонии приняли участие глава республики Радий Хабиров и директор по энергетике и ресурсообеспечению СИБУРа Владимир Тупикин.



— Проект способствует достижению целей ESG-стратегии СИБУРа. Компания уделяет много внимания задаче по сокращению углеродного следа продукции, и запуск солнечной электростанции — один из примеров комплексной работы, которая ведется в этом направлении, — подчеркнул на церемонии Тупикин.

В свою очередь Радий Хабиров отметил, что это один из этапов большой работы, которую проводит ПОЛИЭФ в сфере экологии.

10080 солнечных панелей расположились на площади в 8 Га. Суммарная проектная мощность СЭС — 4,9 МВт, что составляет 7,1% от мощности всех действующих солнечных электростанций в Республике Башкортостан. Станция будет работать параллельно с внешней электрической сетью в полностью автоматическом режиме. Вся получаемая энергия предназначается для обеспечения технологических и общезаводских нужд ПОЛИЭФа.

На ближайшее время запланировано тестирование оборудования солнечной электростанции в различных режимах работы, в том числе — повышенных загрузок в весенне-летний период. Общая сумма инвестиций в проект превысила четверть миллиарда рублей.