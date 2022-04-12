Nokia объявила об уходе с российского рынка

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia заявил об уходе с российского рынка. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании.

Решение связано с ситуацией на Украине. Как отмечается в заявлении, вскоре после 24 февраля в компании стали понимать, что оставаться в России невозможно. В начале марта Nokia приостановила поставки в стране, свернула новые проекты и инвестиции.

При этом, несмотря на уход из России, компания продолжит поддерживать телекоммуникационные сети и подавать заявки на лицензии, необходимые для обеспечения этой поддержки, в той степени, в какой это не противоречит действующим западным санкциям.

В 2021 году на Россию пришлось меньше 2% чистых продаж Nokia, поэтому компания не ждет, что это повлияет на ее финансовые показатели за нынешний год.

Фото: wikipedia.org

В середине марта компания по производству электроники и бытовой техники LG Electronics объявила о приостановке поставок в Россию. Причина такого решения не уточняется.



В начале месяца в России закрылись продажи на официальном сайте Apple. Также американская корпорация объявила об ограничении работы Apple Pay на российской территории.

Дарья Акимова