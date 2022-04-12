В Госдуме предложили запретить YouTube в России на десять лет
В Государственной думе предложили запретить в России доступ к видеохостингу YouTube, принадлежащему американской компании Google, на десять лет. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от Крымского региона Алексей Черняк.
Он объяснил, что даже если YouTube спустя пару лет после возможной блокировки захочет вернуться, это нельзя будет осуществить, а на место американского видеохостинга придут отечественные сервисы.
Он отметил, что блокировку канала «Дума ТВ» можно расценивать как цензуру и провокационное нарушение прав и свобод, а также монополию на продвижение информации. Подобными действиями, считает Черняк, «сервис сам себе создал все условия, чтобы оказаться вне закона на территории России».
На прошлой неделе Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к аккаунту телеканала «Дума ТВ». В ведомстве отметили, что блокировка youtube-канала государственного органа препятствует распространению информации и свободному доступу к ней. Роскомнадзор потребовал объяснить причину примененных ограничений.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым