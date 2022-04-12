В Госдуме предложили запретить YouTube в России на десять лет

В Государственной думе предложили запретить в России доступ к видеохостингу YouTube, принадлежащему американской компании Google, на десять лет. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от Крымского региона Алексей Черняк.



Он объяснил, что даже если YouTube спустя пару лет после возможной блокировки захочет вернуться, это нельзя будет осуществить, а на место американского видеохостинга придут отечественные сервисы.

Он отметил, что блокировку канала «Дума ТВ» можно расценивать как цензуру и провокационное нарушение прав и свобод, а также монополию на продвижение информации. Подобными действиями, считает Черняк, «сервис сам себе создал все условия, чтобы оказаться вне закона на территории России».

Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к аккаунту телеканала «Дума ТВ». В ведомстве отметили, что блокировка youtube-канала государственного органа препятствует распространению информации и свободному доступу к ней. Роскомнадзор потребовал объяснить причину примененных ограничений.

Маргарита Головатенко