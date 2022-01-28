В Вахитовский районный суд Казани поступило сообщение о минировании — его эвакуируют

Фото: Ирина Плотникова (архив)

В Вахитовский районный суд Казани поступило сообщение о минировании. Информацию получили по электронной почте, сообщили «Реальному времени» в суде.

Подробную информацию обещали предоставить позже, когда ситуация прояснится. Из здания суда проходит эвакуация.

Это не первый случай, когда Вахитовский районный суд Казани эвакуируют из-за сообщения о минировании здания. Похожий инцидент был в апреле 2021-го. Информация о минировании тогда не подтвердилась.

К слову, в тот день прошла целая волна эвакуаций в судах Казани. Кроме Вахитовского, эвакуировали здания Кировского и Советского районных судов.

