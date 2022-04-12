Казанский исполком сократит использование бумаги вдвое

Фото: Анна Сейтумерова

Исполком Казани планирует вдвое сократить использование бумаги в этом году, сообщил начальник управления информационной технологии и связи мэрии города Дмитрий Кремлев.



Он отметил, что объем средств на бумагу и картриджи, предусмотренные на этот год, не может покрыть потребности в полной мере в связи с ростом цен — комплектующие и картриджи для принтеров подорожали в 2,5 раза.

Чтобы сократить бумажные расходы, как можно больше процессов планируют перевести в цифровой вид. В прошлом году казанский исполком закупил 421 многофункциональный принтер и 41 высокопроизводительное многофункциональное устройство. Это позволило удовлетворить 85% от потребности мэрии.

Фото: pixabay.com

Также Кремлев сообщал, что чиновники Татарстана перейдут до конца года с ОС Windows на систему отечественного производства.

Маргарита Головатенко