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Казанский исполком сократит использование бумаги вдвое

07:45, 12.04.2022 1
Казанский исполком сократит использование бумаги вдвое
Фото: Анна Сейтумерова

Исполком Казани планирует вдвое сократить использование бумаги в этом году, сообщил начальник управления информационной технологии и связи мэрии города Дмитрий Кремлев.

Он отметил, что объем средств на бумагу и картриджи, предусмотренные на этот год, не может покрыть потребности в полной мере в связи с ростом цен — комплектующие и картриджи для принтеров подорожали в 2,5 раза.

Чтобы сократить бумажные расходы, как можно больше процессов планируют перевести в цифровой вид. В прошлом году казанский исполком закупил 421 многофункциональный принтер и 41 высокопроизводительное многофункциональное устройство. Это позволило удовлетворить 85% от потребности мэрии.

Фото: pixabay.com

Также Кремлев сообщал, что чиновники Татарстана перейдут до конца года с ОС Windows на систему отечественного производства.

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьТехнологииIT Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:11
    Такими супер современными МФУ и принтерами снабжали бы все школы.. еще все говорят цифровой правительство и документооборот. Тогда зачем во всех организациях итд просят справки и копии документов на бумажном формате???
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