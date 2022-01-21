ЦБ в ближайшее время предоставит модернизированные сто рублей

В России в ближайшее время представят банкноту номиналом 100 рублей в новом дизайне. Об этом заявил зампред ЦБ Михаил Алексеев.

По его данным, презентация может произойти в течение нескольких месяцев, может быть, недель. Банк России до 2025 года будет работать над повышением качества, защиты и долговечности денежных знаков.

Фото: pxhere.com

Ожидается, что 100 рублей запустят в обращение в этом году, 1000 и 5000 рублей — в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году и 10 и 50 рублей — в 2025 году, передает «РИА Новости».

Осенью 2022 года в ЦБ заявили, что 100-рублевая банкнота поступит в оборот в конце 2022 года. На новых купюрах появятся контрастные цифры и надписи, рельефные метки для определения номиналов незрячими людьми. Цветовое решение будет похоже на существующие 100 рублей.



Татьяна Леухина