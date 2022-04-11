Вновь без трофеев: Квартальнов уходит из «Ак Барса» после трех лет работы в Казани

Казанская карьера по нисходящей

Дмитрий Квартальнов заканчивает свою работу в казанском «Ак Барсе». Об этом в клубе ему сообщили сегодня, а вечером клуб опубликовал официальное подтверждение. По информации «Реального времени» по итогам работы в Казани Дмитрий Квартальнов получит награду республиканского уровня.

Также вместе с главным тренером должны уйти и его помощники Игорь Горбенко и Алексей Перов. Также Казань покинет тренер, работавший над игрой в неравных составах Павел Зубов. Канадец Майк Пелино покинул Россию еще в марте.

Дмитрий Квартальнов пришел в казанскую команду в мае 2019 года, после того, как «Ак Барс» покинул многолетний наставник Зинэтула Билялетдинов. В Кубке Гагарина 2019 года коллектив Билялетдинова крупно уступил «Авангарду» уже в первом раунде (0-4), после чего тот решил поставить карьеру на паузу и покинул казанский клуб.

Первый год работы Дмитрий Квартальнов отработал довольно удачно. Он привлек в команду несколько молодых резервистов, которые быстро стали получать игровое время на льду и доросли до уровня хоккеистов основного состава. Под его руководством раскрылись 19-летние нападающий Артем Галимов и защитник Даниил Журавлев, а также 18-летний нападающий Илья Сафонов. Сегодня это ключевые игроки «барсов».

Ак Барс» покинет тренер по работе в неравных составах Павел Зубов. Канадец Майк Пелино покинул команду еще в марте. фото: ak-bars.ru

В сезоне 2019/2020 «Ак Барс» с 93 очками финишировал первым в Восточной конференции, и на втором в общей турнирной таблице КХЛ. В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина казанцы встретились с нижнекамским «Нефтехимиком», обыграв соседей с сухими 4-0 в серии. Однако плей-офф того сезона в КХЛ доигран не был — все спортивные мероприятия были остановлены из-за пандемии.

В следующем сезоне «Ак Барс» вновь завершил сезон на первой строчке Восточной конференции, набрав 90 очков, и обеспечив себе выход в плей-офф в середине января. Команда Квартальнова добралась до финала Востока, где в упорной семиматчевой серии уступила будущим чемпионам, омскому «Авангарду» (3:4 в серии).

В нынешнем сезоне проблемы «Ак Барса» обострились с уходом ряда ведущих игроков. В межсезонье клуб покинули Станислав Галиев, Альберт Яруллин, Михаил Фисенко, Андрей Педан и другие. Ранее в каждом сезоне команду по разным причинам «Ак Барс» покидали другие ключевые хоккеисты. К примеру, в середине сезона 2019/2020 из «Ак Барса» ушел воспитанник клуба Владимир Ткачев, а после того сезона с командой решил расстаться нижнекамский воспитанник Эмиль Галимов.

В кулуарах ходили разговоры, что многие хоккеисты не хотят играть под руководством жесткого специалиста, который максимально загоняет игроков в однообразные схемы на льду. При этом Дмитрий Квартальнов охотно принимал участие в различных маркетинговых мероприятиях медиацентра «Ак Барса», снимался в рекламных и шутливых роликах и дарил подарок особенным болельщикам после игр.

В итоге, в начале нынешнего сезона новому генеральному менеджеру «Ак Барса» Марату Валиуллину пришлось обновлять команду почти на треть, пытаясь закрыть освободившиеся позиции.

В текущем сезоне игровые проблемы команды стали очевидными. У «Ак Барса» плохо работала игра в неравных составах, а из четырех очных встреч с лидером Востока, магнитогорским «Металлургом», казанцы проиграли трижды. В итоге команда Квартальнова финишировала только четвертой в Восточной конференции и уже в первом раунде вылетела от «Авангарда» (2-4 в серии).

Таким образом, «Ак Барс» стал очередным клубом, с которым специалисту не удалось завоевать Кубок Гагарина. До того Дмитрий Квартальнов работал в «Северстали», «Сибири», ЦСКА и «Локомотиве».

— Я благодарен руководству клуба и республики Татарстан за оказанное доверие и опыт работы главным тренером в «Ак Барсе». Спасибо болельщикам, персоналу, игрокам и спонсорам за постоянную поддержку. Нам не удалось прийти к трофею, но у команды есть огромный потенциал выиграть Кубок Гагарина. Я верю в хоккеистов, с которыми удалось поработать в Казани, и каждому желаю успеха, — приводит слова Квартальнова официальный сайт «Ак Барса».





Кто придет на смену?

Основными кандидатами на смену Дмитрию Квартальнову называют Олега Знарка и Зинэтулу Билялетдинова. Бывший наставник «барсов» последние три года отдыхал и проводил с семьей в Москве.

Две недели назад в хоккейных телеграм-каналах прошла информация, что Билялетдинов приехал в Казань и ведет предварительные переговоры с руководством «Ак Барса» о своем возвращении в клуб. Однако никакого подтверждения эта информация так и не получила.

Олег Знарок после отказа руководства московского «Спартака» продлевать с ним контракт последний год также не работал в большом хоккее. «Красно-белые» под его руководством вылетели в первом раунде Кубка Гагарина 2020/2021, проиграв с сухими 0-4 в серии. Годом ранее его «Спартак» выступил с таким же результатом.

Другими претендентами на пост главного тренера «Ак Барса» может стать бывший игрок казанской команды Дэвид Немировски, работавший последние годы с «Торпедо». Нижегородская команда под его руководством занимала средние места на Востоке и как правило выбывала уже в первом раунде плей-офф.

Бывший наставник «барсов» последние три года отдыхал и проводил с семьей в Москве. фото: Максим Платонов

Еще одной кандидатурой остается белорусский специалист Андрей Скабелка, который покинул пост главного тренера «Локомотива» по ходу нынешнего сезона. В прошлом году он вместе с ярославской команды добрался до полуфинала Западной конференции, где уступил ЦСКА. До того Скабелка два года работал с казахстанским «Барысом», с которым дважды занимал второе место в Восточной конференции.

В сезоне 2018/2019 нурсултанцы добирались до второго раунда Кубка Гагарина, где уступили «Авангарду» (1:4 в серии). В следующем розыгрыше Кубка Гагарина «Барыс» Андрея Скабелки выбивал грозный «Металлург» (4-1 в серии), но сезон закончился из-за пандемии.

Эрик Добролюбов