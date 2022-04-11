Средний суммарный долг по кредитам жителя Татарстана составляет 352 тысячи рублей — это много или мало?
В Татарстане на 1 марта средний суммарный долг по кредитам на одного экономически активного жителя составляет 352 тысячи рублей. Таковы данные «РИА Рейтинга».
Доля просроченных кредитов составляет 3,04% — по этому показателю Татарстан находится на 12-м месте среди регионов России. За год он уменьшился на 0,5%.
В целом по России доля просроченных кредитов составила 3,85% по состоянию на 1 марта (-0,6%).
Средний долг по кредитам в 352 тысячи рублей — это:
- $4 702, или €4 308, — по курсу ЦБ на сегодня.
- На 19 тысяч больше, чем в среднем по России — 333 тысячи рублей.
- В 1,8 раза меньше, чем в Ямало-Ненецком округе, который является лидером по суммарному долгу — 634 тысячи рублей.
- На 10 тысяч меньше, чем в Башкирии — 362 тысячи рублей.
- В 4,5 раза больше, чем в Чечне — 77 тысяч рублей.
- На 69 тысяч меньше, чем в Москве — 421 тысяча рублей.
- На 83 тысячи рублей больше, чем чуть более года назад — по данным того же «РИА Рейтинга», в 2020-м средний долг татарстанца составил 269 тысяч рублей.
- На 128,4 тысячи больше, чем по итогам 2019 года — 223,4 тысячи рублей.
- В пять раз больше, чем в 2016-м — тогда долг по кредитам на одного человека в Татарстане равнялся 69,8 тысячи рублей.
- Больше семи средних зарплат в Татарстане — в январе 2022 года она составляла 46 324 рубля, сообщает Татарстанстат.
- 21 минимальная зарплата в республике — с 1 января 2022 года в организациях внебюджетного сектора экономики она установлена в размере 16 700 рублей в месяц.
- Примерно в 19 раз меньше, чем средний долг каждого американца — в 2021 году, по данным Experian, он составлял $93 тысячи.
Дарья ПинегинаОбщество Татарстан
комментарии