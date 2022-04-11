Средний суммарный долг по кредитам жителя Татарстана составляет 352 тысячи рублей — это много или мало?

В Татарстане на 1 марта средний суммарный долг по кредитам на одного экономически активного жителя составляет 352 тысячи рублей. Таковы данные «РИА Рейтинга».

Доля просроченных кредитов составляет 3,04% — по этому показателю Татарстан находится на 12-м месте среди регионов России. За год он уменьшился на 0,5%.

В целом по России доля просроченных кредитов составила 3,85% по состоянию на 1 марта (-0,6%).

Средний долг по кредитам в 352 тысячи рублей — это:

$4 702, или €4 308, — по курсу ЦБ на сегодня.

На 19 тысяч больше , чем в среднем по России — 333 тысячи рублей.

, чем в среднем по России — 333 тысячи рублей. В 1,8 раза меньше , чем в Ямало-Ненецком округе, который является лидером по суммарному долгу — 634 тысячи рублей.

, чем в Ямало-Ненецком округе, который является лидером по суммарному долгу — 634 тысячи рублей. На 10 тысяч меньше , чем в Башкирии — 362 тысячи рублей.

, чем в Башкирии — 362 тысячи рублей. В 4,5 раза больше , чем в Чечне — 77 тысяч рублей.

, чем в Чечне — 77 тысяч рублей. На 69 тысяч меньше , чем в Москве — 421 тысяча рублей.

, чем в Москве — 421 тысяча рублей. На 83 тысячи рублей больше , чем чуть более года назад — по данным того же «РИА Рейтинга», в 2020-м средний долг татарстанца составил 269 тысяч рублей.

, чем чуть более года назад — по данным того же «РИА Рейтинга», в 2020-м средний долг татарстанца составил 269 тысяч рублей. На 128,4 тысячи больше , чем по итогам 2019 года — 223,4 тысячи рублей.

, чем по итогам 2019 года — 223,4 тысячи рублей. В пять раз больше , чем в 2016-м — тогда долг по кредитам на одного человека в Татарстане равнялся 69,8 тысячи рублей.

, чем в 2016-м — тогда долг по кредитам на одного человека в Татарстане равнялся 69,8 тысячи рублей. Больше семи средних зарплат в Татарстане — в январе 2022 года она составляла 46 324 рубля, сообщает Татарстанстат.

— в январе 2022 года она составляла 46 324 рубля, сообщает Татарстанстат. 21 минимальная зарплата в республике — с 1 января 2022 года в организациях внебюджетного сектора экономики она установлена в размере 16 700 рублей в месяц.

— с 1 января 2022 года в организациях внебюджетного сектора экономики она установлена в размере 16 700 рублей в месяц. Примерно в 19 раз меньше , чем средний долг каждого американца — в 2021 году, по данным Experian, он составлял $93 тысячи.



Дарья Пинегина