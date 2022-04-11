Путин поручил продолжить снижение регуляторной и административной нагрузки на бизнес

Президент России Владимир Путин поручил продолжить снижение регуляторной и административной нагрузки на бизнес. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Поручение дано правительству страны. В этом направлении Кабмин должен работать во взаимодействии с правоохранительными органами и МЧС России.

Доклад по поручению необходимо представить главе государства до 1 июня 2022 года. Затем он должен формироваться раз в полгода.

Кроме того, президент поручил рассмотреть вопрос о снижении размера страховых взносов для малого и среднего бизнеса. Правительству России дано задание рассмотреть вопрос об увеличении установленных налоговым законодательством предельных доходов налогоплательщиков, применяющих упрощенную и патентную системы налогообложения.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Напомним, после введения западных санкций власти России уже приняли ряд мер по снижению нагрузки на предпринимателей. В частности, в стране введен мораторий на плановые проверки индивидуальных предпринимателей и МСП до конца этого года.



Татьяна Демина