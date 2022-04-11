Правительство России направит Татарстану более 637 млн рублей на поддержку системы ОМС

Фото: Максим Платонов

Татарстан получит 637,3 млн рублей на поддержку системы ОМС. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Согласно документу, средства направляются на дополнительное финансирование медицинской помощи, оказываемой лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию. Речь идет в том числе о гражданах с подтвержденным COVID-19 или подозрением на инфекцию.



Фото: Максим Платонов

Всего российские власти предусмотрели финансирование для 74 регионов. В общей сложности им направят 35 млрд рублей. Как рассказал Мишустин, выделенные средства компенсируют возросшие расходы медучреждений. Они и дальше смогут стабильно работать.

Диана Жиленкова