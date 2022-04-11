Правительство России направит еще 35 млрд рублей на поддержку системы ОМС

Фото: Максим Платонов

Правительство России дополнительно выделит 35 млрд рублей на поддержку медицинских учреждений, работающих в системе обязательного медицинского страхования. Средства направят в 74 региона страны.

Как напомнил премьер-министр Михаил Мишустин, прошлый год и начало текущего оказались крайне непростыми для системы здравоохранения. С увеличением числа заболевших выросла и финансовая нагрузка на медучреждения, сообщается на сайте российского правительства.

Фото: Максим Платонов

— Федеральное финансирование компенсирует возросшие расходы. Больницы и поликлиники и дальше смогут стабильно работать, чтобы граждане могли получить медицинскую помощь бесплатно, — рассказал Мишустин.

В марте сообщалось, что власти страны направят еще более 4 млрд рублей на страховые выплаты медицинским работникам, работающим с заболевшими COVID-19 пациентами. Дополнительные средства обеспечат финансирование данной меры поддержки до конца II квартала текущего года.

Диана Жиленкова