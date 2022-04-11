Власти Казани заявили, что большие лужи образовались в давно не ремонтированных дворах

Фото: Максим Платонов (архив)

Косвенно необходимость ремонтировать казанские дворы доказала весна с ее половодьями, захлестнувшими некоторые дворовые территории. Как рассказал мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин, объемы выпавшего снега этой зимой оказались таковы, что, помимо участков города, которые подтапливает из года в год, огромные лужи появились с началом апреля перед многими подъездами, с жалобами на это в его приемную звонят горожане.

Хотя зона ответственности за дворы, как и за придомовые дороги в целом, лежит на управляющих компаниях, градоначальник признал тот факт, что лужи как раз скапливаются в тех дворах, где еще не проводились работы по республиканской программе «Наш двор».



Самого подтопления в масштабных объемах в районах Казани, по-видимому, в этом году не будет. Но на отдельных участках проблемы остаются: это, во-первых, частный сектор, собственники домов которого препятствуют прохождению по каналам на своих участках, во-вторых, трубы, проведенные под массивами жилья.

Фото: Максим Платонов

В «красной» зоне пока остаются, к примеру, Гостеприимный проезд в Салмачах, Оренбургский тракт в Первомайском. Регулярная откачка воды ведется на Красноуральской улице, в отдельных районах Аметьево и Отар невозможен отток воды из-за рельефа дорог, который необходимо менять — уже откачали 2,5 тысячи кубометров воды. Под вопросом улицы Даурская и Рыбацкая.

Накануне президент Татарстана Рустам Минниханов поручил главам районов совместно с Минтрансом РТ и МЧС держать паводковую ситуацию в республике на постоянном контроле. Он обратил внимание на рост количества обращений по подтоплениям территории с наступлением весеннего периода. Подтопления есть в пригородных поселках, в отдельных подъездах жилых домов, во дворах, на дорогах, тротуарах и в подземных переходах.



Фото: Максим Платонов (архив)

В марте татарстанцев предупреждали, что в этом году паводок в регионе может пройти по напряженному сценарию. При неблагоприятном развитии весеннего половодья, по прогнозу, в зону подтопления, возможно, могут попасть более 200 населенных пунктов, около 20 автомобильных мостов, ряд социально значимых объектов и объектов экономики.

Сергей Афанасьев