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Мишустин предупредил о сложностях с доставкой лекарств из-за внешнего давления

13:39, 11.04.2022
Мишустин предупредил о сложностях с доставкой лекарств из-за внешнего давления
Фото: duma.gov.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что из-за внешнего давления и нарушения логистических цепочек могут возникнуть сложности с доставкой лекарств. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам премьера, правительство принимает меры, чтобы лекарства были доступны всем гражданам.

Фото: pixabay.com

4 апреля в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой сообщили, что у российских регионов есть ресурсы для бесперебойного обеспечения пациентов лекарствами. Отмечается, что для сглаживания влияния на систему здравоохранения ограничений, введенных рядом иностранных государств, принято два федеральных закона. Они упрощают разрешительные процедуры при ввозе, разработке и регистрации лекарственных препаратов и медицинских изделий.

Максим Кокунин
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