В Куюках из-за затопленной дороги дети добираются до лицея «Алгоритм» на автобусах

В Куюках учеников лицея «Алгоритм» доставляют до учебного заведения через затопленную дорогу на автобусах. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Пестречинского района Татарстана.

Отмечается, что родителей школьников заранее предупредили об обходных путях, чтобы безопасно добраться до лицея. Также накануне был произведен отвод воды с помощью помп.

— О проблеме нам известно и сегодня на заседании оперативной группы будут найдены ее решения, — говорится в сообщении.

Единственный подъезд к лицею «Алгоритм» затоплен уже четыре дня. Как рассказала «Реальному времени» местная жительница, учебное заведение было построено рядом с болотистой местностью, куда раньше стекали талые воды со всей округи.

— Наплевательское отношение к детям и жителям налицо со стороны властей района. Проезд по муниципальной дороге не обеспечен, — жалуются местные жители.

Диана Жиленкова