Основатель финпирамиды Life is good Василенко объявлен в розыск

МВД России объявило в розыск основателя финансовой пирамиды Life is good Романа Василенко, сообщает «РИА Новости».



«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сказано в базе данных ведомства. О какой именно статье идет речь, в материалах не уточняется.

В прошлом году холдинг Life is Good был внесен Центробанком в список организаций с признаками финансовой пирамиды. Речь идет о потребительском кооперативе по улучшению качества жизни BestWay («Бест Вей»).

Фото: realnoevremya.ru

Компания зарегистрирована в Санкт-Петербурге, но работает в разных регионах страны. Холдинг получил распространение в том числе в Татарстане.

Маргарита Головатенко