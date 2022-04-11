Основатель финпирамиды Life is good Василенко объявлен в розыск
МВД России объявило в розыск основателя финансовой пирамиды Life is good Романа Василенко, сообщает «РИА Новости».
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сказано в базе данных ведомства. О какой именно статье идет речь, в материалах не уточняется.
В прошлом году холдинг Life is Good был внесен Центробанком в список организаций с признаками финансовой пирамиды. Речь идет о потребительском кооперативе по улучшению качества жизни BestWay («Бест Вей»).
Компания зарегистрирована в Санкт-Петербурге, но работает в разных регионах страны. Холдинг получил распространение в том числе в Татарстане.
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