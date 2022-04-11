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Основатель финпирамиды Life is good Василенко объявлен в розыск

09:55, 11.04.2022
Основатель финпирамиды Life is good Василенко объявлен в розыск
Фото: realnoevremya.ru

МВД России объявило в розыск основателя финансовой пирамиды Life is good Романа Василенко, сообщает «РИА Новости».

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сказано в базе данных ведомства. О какой именно статье идет речь, в материалах не уточняется.

В прошлом году холдинг Life is Good был внесен Центробанком в список организаций с признаками финансовой пирамиды. Речь идет о потребительском кооперативе по улучшению качества жизни BestWay («Бест Вей»).

Фото: realnoevremya.ru

Компания зарегистрирована в Санкт-Петербурге, но работает в разных регионах страны. Холдинг получил распространение в том числе в Татарстане.

Маргарита Головатенко
ОбществоЭкономика Татарстан

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