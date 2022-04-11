Татарстан оказался во второй десятке в рейтинге регионов с меньшей долей просроченных кредитов

Татарстан оказался на 12-м месте по доле просроченных кредитов. По состоянию на 1 марта этого года доля просроченных кредитов в Татарстане составила 3,04% (-0,5 п.п. за 12 месяцев), сообщает «РИА Новости».



Ссудная задолженность на численность экономически активного населения составила 352 тысячи рублей. Изменение задолженности за 12 месяцев к 1 марта составило 27,9%.

Лидером по доле просроченных кредитов стал Севастополь (1,87%, 0 п.п.), за ним следуют Ненецкий автономный округ (1,98%, 0,3 п.п.) и Ямало-Ненецкий автономный округ (2,08%, -0,3 п.п.)

В целом по России доля просроченных кредитов составила 3,85% по состоянию на 1 марта (-0,6 п.п.)

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане на 1 января 2022 года объем ипотечного портфеля составил 347,6 млрд рублей. Это на 28,3% больше, чем в начале 2021 года.



Маргарита Головатенко