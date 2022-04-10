Пожилой мужчина выпал из окна пятого этажа на пристрой к зданию в Казани

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Казани мужчину 1940 года рождения госпитализировали после падения из окна пятиэтажки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Инцидент произошел по адресу: ул. Сыртлановой, 21. Мужчина упал на крышу пристроя к зданию. Спасатели спустили и перенесли его к машине скорой помощи на жестких носилках.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В феврале под окнами многоэтажки в жилом комплексе «Легенда» на Аметьевской магистрали в Казани нашли тело молодой девушки. Она скончалась до приезда медиков.



Татьяна Леухина