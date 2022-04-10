Пожилой мужчина выпал из окна пятого этажа на пристрой к зданию в Казани
В Казани мужчину 1940 года рождения госпитализировали после падения из окна пятиэтажки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.
Инцидент произошел по адресу: ул. Сыртлановой, 21. Мужчина упал на крышу пристроя к зданию. Спасатели спустили и перенесли его к машине скорой помощи на жестких носилках.
В феврале под окнами многоэтажки в жилом комплексе «Легенда» на Аметьевской магистрали в Казани нашли тело молодой девушки. Она скончалась до приезда медиков.
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