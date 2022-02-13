В Казани девушка погибла, выпав из окна многоэтажки

Под окнами многоэтажки в жилом комплексе «Легенда» на улице Аметьевская магистраль в Казани в субботу вечером нашли тело молодой девушки — она скончалась от падения с высоты, сообщают «Вести Татарстан».



На место прибыли врачи скорой помощи, но не смогли помочь. Девушка скончалась до их приезда. По словам очевидцев, погибшей на вид было около 20 лет.

В декабре в Казани, из окна здания в ЖК Clover House, расположенном по адресу Щербаковский переулок, 7, выпал человек. В соцсетях сообщали, что мужчина выпал из окна 25 этажа дома.

Маргарита Головатенко