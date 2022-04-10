В Казани произошел пожар в многоэтажке на проспекте Победы

В Казани произошел пожар в многоэтажке на проспекте Победы. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ.

Сообщение о пожаре в квартире по адресу пр. Победы, 100 поступило сегодня днем. Прибывшие на место происшествия пожарные выяснили, что там загорелись вещи. Пострадавших в результате инцидента нет. Площадь горения составила 5 квадратных метров.

Сегодня в Казани на улице Право-Булачной, 19 загорелось здание отеля «Капитал». Люди покинули помещение самостоятельно.



Татьяна Леухина