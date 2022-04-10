Новости происшествий

15:23 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Казани произошел пожар в многоэтажке на проспекте Победы

15:10, 10.04.2022
В Казани произошел пожар в многоэтажке на проспекте Победы
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани произошел пожар в многоэтажке на проспекте Победы. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ.

Сообщение о пожаре в квартире по адресу пр. Победы, 100 поступило сегодня днем. Прибывшие на место происшествия пожарные выяснили, что там загорелись вещи. Пострадавших в результате инцидента нет. Площадь горения составила 5 квадратных метров.

Сегодня в Казани на улице Право-Булачной, 19 загорелось здание отеля «Капитал». Люди покинули помещение самостоятельно.

Татьяна Леухина
Происшествия Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также