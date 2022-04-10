В Турции заявили, что не допустят ввода военных кораблей в Черное море

Турция не допустит ввода военных кораблей в Черное море и будет привержена Конвенции Монтре, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.



Конвенция Монтре, принятая в 1936 году, сохраняет свободу прохода за торговыми судами через указанные проливы как в мирное, так и в военное время, при этом устанавливая для всех разные режимы прохода.

В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право на запрет или ограничение прохода военных кораблей через Босфор и Дарданеллы.

Фото: pxhere.com

Замсекретаря Совета безопасности России Михаил Попов заявил, что боевые корабли США не вернутся в Черное море до полного устранения минной опасности, которую создали в регионе Вооруженные силы Украины.

Маргарита Головатенко