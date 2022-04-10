В Вентспилсе из-за санкций против России возникла угроза безопасному хранению аммиака
Угрожающая ситуация с хранением жидкого аммиака возникла в латвийском городе Вентспилсе, об этом сообщил председатель местной Думы Янис Витолиньш.
— Если предприятие VK Terminal Services, которое обеспечивает хранение аммиака, останется без газа пропана и будет отключено от электричества, безопасное хранение станет невозможным, — приводит его слова ТАСС.
В резервуарах находится 40 тонн опасного вещества.
Более половины акций предприятия Ventamonjak принадлежат кипрской компании Uralchem Freight Limited, бенефициарным владельцем которой является Дмитрий Мазепин, находящийся под санкциями ЕС. В связи с этим счета Ventamonjak заморожены, оно не может расплатиться за услуги. Депутаты местного муниципалитета единогласно поддержали решение просить правительство найти решение, которое устранит угрозу.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым