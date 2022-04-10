В Вентспилсе из-за санкций против России возникла угроза безопасному хранению аммиака

Угрожающая ситуация с хранением жидкого аммиака возникла в латвийском городе Вентспилсе, об этом сообщил председатель местной Думы Янис Витолиньш.



— Если предприятие VK Terminal Services, которое обеспечивает хранение аммиака, останется без газа пропана и будет отключено от электричества, безопасное хранение станет невозможным, — приводит его слова ТАСС.

В резервуарах находится 40 тонн опасного вещества.

Более половины акций предприятия Ventamonjak принадлежат кипрской компании Uralchem Freight Limited, бенефициарным владельцем которой является Дмитрий Мазепин, находящийся под санкциями ЕС. В связи с этим счета Ventamonjak заморожены, оно не может расплатиться за услуги. Депутаты местного муниципалитета единогласно поддержали решение просить правительство найти решение, которое устранит угрозу.

Маргарита Головатенко