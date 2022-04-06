Позиции российских пограничников обстреляли в Курской области

Вчера в Суджанском районе Курской области обстреляли позиции российских пограничников, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.



По его информации, ответным огнем российских пограничников из Курской области огневые точки были подавлены: «Жертв и разрушений с нашей стороны нет. Ночь прошла спокойно, без происшествий».

Он уточнил, что во вторник днем из миномета был обстрелян погранпереход Сунджа, снаряды не достигли территории России, сообщает «РИА Новости».

Старовойт отметил, что с погрануправлением УФСБ по Курской области и Минобороны России власти находятся в круглосуточном режиме на связи и координируют все действия. Он попросил жителей сохранять спокойствие и уверил, что ситуация находится под контролем.

Вчера в Белгородской области на территории Красногвардейского района произошел взрыв. Разрушений и пострадавших нет.

Маргарита Головатенко