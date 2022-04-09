В Лаишевском районе Татарстана столкнулись Skoda и Volkswagen — водители иномарок погибли
В Лаишевском районе Татарстана на 48 км автодороги Казань-Оренбург столкнулись иномарки, погибли два водителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
По предварительным данным, водитель автомобиля Skoda выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen-ом. Затем в первую иномарку врезалась Honda.
Водитель Skoda 1967 года рождения и водитель Volkswagen 1970 года рождения. На месте работают сотрудники ГИБДД.
Напомним, в конце марта на 134-м километре автодороги Казань — Оренбург Lada Largus столкнулась с грузовиком Iveco. После этого легковушка загорелась. В результате аварии погибли водитель и шесть его пассажиров.Происшествия Татарстан
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