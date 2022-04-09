В казанской многоэтажке на улице Габишева произошел взрыв газа

В казанской многоэтажке на улице Габишева произошел взрыв газа. На девятом этаже дома начался пожар. Как рассказывают очевидцы, один человек вылетел из окна. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Iptash.

По данным ГУ МЧС России по республике, в 14.52 поступило сообщение о пожаре в квартире на девятом этаже многоквартирного дома по улице Габишева, 7. Его потушили в 15.24. В результате погиб мужчина. По информации соседей, он проживал один.

В феврале в городе в одной из квартир дома №7 на улице Сафьян произошел пожар. В результате возгорания погибла женщина. Пожилая мать хозяйки квартиры первой заметила возгорание и успела выбежать из горящей квартиры.

Диана Жиленкова