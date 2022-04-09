Бывший президент США Клинтон заявил, что предлагал Ельцину и Путину членство России в НАТО
Бывший президент США Билл Клинтон заявил, что предлагал российским лидерам Борису Ельцину и Владимиру Путину возможность членства России в НАТО.
Клинтон указал на развитие связей между альянсом и Россией в 1990-е годы: «Все это время мы держали двери НАТО открытыми для вступления России, о чем я ясно заявлял Ельцину, а затем и его преемнику Владимиру Путину».
Политик назвал ложными утверждения о том, что США хотели изолировать Россию и не уважали ее. Он признал, что НАТО расширилось на восток, несмотря на возражения со стороны Москвы. Такую политику альянса он счел правильной, сообщает RT.
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