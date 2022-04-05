В России появился реестр физлиц-иноагентов, в него попали журналисты Евгений Киселев* и Матвей Ганапольский*

Минюст России включил Евгения Киселева* и Матвея Ганапольского* в список лиц, выполняющих функцию иностранного агента. Об этом сообщается на сайте ведомства.

30 декабря 2020 года в федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ» внесли изменения, предусматривающие новое понятие — физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента, пишет ТАСС.

Евгений Киселев* — украинский журналист, ведущий телеканала «Украина 24». Матвей Ганапольский* — украинский журналист, бывший ведущий радиостанции «Эхо Москвы», ведущий украинского телеканала NewsOne, радио «Вести», радио «Эра», телеканала «Прямой».

1 апреля Минюст России обновил реестр СМИ-иноагентов. В список включены еще восемь человек, в том числе основательница издания The Bell Елизавета Осетинская** и главный редактор Ирина Малкова**, журналистка Мария Борзунова** и публицист Евгений Понасенков**.

*физлица, выполняющие функцию иностранных агентов

***СМИ, выполняющие функции иностранного агента



Татьяна Леухина