В Татарстане построят акватермальный комплекс и всесезонную зону отдыха

В Татарстане построят акватермальный комплекс и всесезонную зону отдыха. Проекты реализуют при участии корпорации «Туризм.РФ». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, в республике хотят построить «казанские термы» с гостиницей категории три звезды и акватермальным комплексом. К 2025 году он будет привлекать 600 тысяч посетителей в год, там создадут более 500 рабочих мест.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Туристический кластер «Лаишево» в 60 км от Казани с инфраструктурой для всесезонного отдыха привлечет до 350 тысяч человек ежегодно. Будут построены гостиницы категории 3—5 звезд, благоустроена территория.

В декабре 2021 года руководитель исполнительного комитета Нижнекамского района Рамиль Муллин сообщил, что строительство оздоровительного комплекса «Нижнекамские термы» завершат летом 2022 года. В оздоровительном комплексе будет порядка 30 бань, термальный бассейн, сауны. Его смогут посещать около 4 тысяч человек ежедневно.



Татьяна Леухина