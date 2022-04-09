В эти выходные в казанских поселках пройдет бесплатная вакцинация животных от бешенства

В Казани 9 и 10 апреля организуют бесплатную вакцинацию домашних животных от бешенства в десяти поселках Казани. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

9 апреля с 9:00 до 11:00 вакцинировать животных будут в поселке Кадышево возле дома №1 по ул. Калинина (здание почты). В это же время ветврачи будут находиться в жилом массиве Голубое озеро. Вакцинация домашних животных пройдет подворно.

С 10:00 до 14:00 акция будет проходить в поселке Нагорном возле дома №61 по ул. Машиностроителей (конечная остановка общественного транспорта), а с 10:00 до 12:00 — на парковке мечети «Куддус» в поселке Карьер. С 11:00 до 12:00 в поселке Брикетном ветврачи будут ждать желающих привить питомцев возле дома №15а по ул. 9-й Кадышевской.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В воскресенье, 10 апреля, с 9:00 по 11:00 вакцинация кошек и собак пройдет возле котельной в поселке Крутушка и рядом с церковью в поселке Щербаковка. Также ветеринары приедут в поселок Отары. С 9:00 до 12:00 они будут дежурить возле дома №60а по ул. Калинина и в поселке Старое Победилово рядом с домом №38а по ул. Садовой. С 12:30 до 14:00 бригада ветврачей приедет в поселок Кукушкино и будет ждать казанцев по адресу: ул. Поперечно-Кукушкинская, 11.

Противоэпизоотические мероприятия могут продлиться до июня, при необходимости — до июля. Ветеринарная служба может повторно выехать в поселки.

В минувшие выходные вакцинация животных проходила в поселке Чебакса.



Татьяна Леухина