В Татарстане в январе — марте погрузка на железной дороге составила 4 млн тонн

В Татарстане в январе — марте этого года погрузка на сети ОАО «РЖД» составила более 4 млн тонн. Это на 7,4% выше показателя за аналогичный период 2021 года.

За три месяца погружено более 3 млн тонн нефти (на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года); 240,9 тысячи тонн химикатов и соды (+4,9%); 224,4 тысячи тонн химических и минеральных удобрений (+11,1%); 63,2 тысячи тонн строительных грузов (+17,1%); 17,6 тысячи тонн метизов (+24,1%).

Кроме того, было погружено 84 тысячи тонн лома черных металлов (это на 19,6% меньше по сравнению с прошлым годом); 69,1 тысячи тонн жмыхов (-14,3%); 51,9 тысячи тонн зерна (-82%); 31,7 тысячи тонн черных металлов (-3,6%).

Фото: realnoevremya.ru

В сентябре прошлого года сообщалось, что в Татарстане с января по август 2021 года погрузка на сети ОАО «РЖД» составила 9,7 млн тонн. Это на 7,5% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Тогда за 8 месяцев погрузили 6,6 млн тонн нефти и нефтепродуктов, 541,1 тысячи тонн химикатов и соды, 524,4 тысячи тонны химических и минеральных удобрений.

Максим Кокунин