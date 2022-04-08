Казань оказалась на четвертом месте в рейтинге осознанных городов России

В марте Казань оказалась на четвертом месте в рейтинге осознанных российских городов. Здесь жители чаще всего передавали вещи в безвозмездное пользование. Такими данными поделились исследователи портала «Авито».

2,1% казанских пользователей портала делились бесплатными товарами. На первом месте в списке оказалась Москва с 14%, на втором — Санкт-Петербург с 5,6%, на третьем — Краснодар с 2,4%.

В течение марта в Казани отдавали на 11% больше товаров безвозмездно, чем месяцем ранее. Самой популярной категорией для этого оказались вещи для дома и дачи — казанцы размещали такие объявления с пометкой даром на 19% чаще в сравнении с февралем. Личные вещи, такие как часы, украшения, детская одежда и обувь, отдавали на 10% чаще. Товарами для хобби и отдыха делились на 7% больше.

В январе казанцы назвали типичные черты, характерные для жителей столицы Татарстана. Так, 40% заявили, что им присуща отзывчивость и доброта. Это самый большой показатель по этому качеству среди других российских мегаполисов.

Дарья Акимова