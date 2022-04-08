Эксперт рассказала, стоит ли опасаться остановки работы приложений в телефонах из-за санкций

Доцент кафедры информационной безопасности Казанского национального исследовательского технологического университета Лина Сафиуллина рассказала, стоит ли россиянам опасаться остановки работы приложений для смартфонов, как полагают некоторые.

По словам эксперта, вероятность того, что в России перестанут работать Google Play и App Store, существует. Но когда это произойдет и случится ли, неизвестно. Сафиуллина считает, что уже установленные приложения на телефоне работать от этого, скорее всего, не перестанут, но обновить их не получится. Она отметила, что из-за отсутствия актуальных обновлений есть вероятность взлома данных, и рекомендовала быть осторожными при установке приложений из сторонних источников, особенно банковских.

Также при обновлении приложений Сафиуллина рекомендовала читать, что именно изменится в их работе после установки. Игнорировать обновление не стоит, так как благодаря им убираются неисправности и проблемы в старых версиях.

Доцент добавила, что существуют и отечественные приложения для телефонов. Их не так много, по ее словам, однако в 2021 году они заработали больше 60 млрд рублей на одной платформе Google. При этом в России нет полноценного аналога Google Play, и сколько времени займет его разработка, пока сказать нельзя.

Фото: Максим Платонов

В марте Play Market от компании Google ограничил покупку приложений в своих магазинах в России. Для уже существующих следующий платеж не будет обработан. После окончания периода подписки пользователи лишатся доступа к ней. Покупка приложений также ограничена в AppStore.

9 мая в России запустят аналог магазина приложений для Android Google Play под названием NashStore. Разработчиком выступает АНО «Цифровые платформы».



Дарья Акимова